Instagram працює над новою функцією. Йдеться про можливість писати повідомлення з використання штучного інтелекту. Про це повідомив дослідник застосунків Алессандро Палуцці на платформі X.

Відповідаючи на запитання інших користувачів соцмережі, він припустив, що цей інструмент перефразовуватиме повідомлення користувачів у різних стилях.

При цьому він порівняв майбутню опцію із Magic Compose від Google. Ця функція створює пропозиції відповідей згідно з указаним стилем і контекстом обговорення. За допомогою Magic Compose можна отримувати підказки щодо того, як почати чат, відповісти на повідомлення або змінити стиль чернетки.

До слова, минулої осені в Instagram вперше за багато років з’явилися нові фільтри. На iOS їх нарахували понад 25 на додаток до вже існуючих.

Нещодавно Instagram також представив функцію, орієнтовану на підлітків. У нічний час вони отримуватимуть нагадування закрити додаток та лягти спати.