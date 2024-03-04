Об’єктиви українського виробника IronGlass використали під час зйомок фільму «Дюна: Частина друга» / Dune: Part Two. Про це повідомив працівник української компанії Костянтин Гаркавий.

«Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об’єктиви виробництва IronGlass. Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк», – написав він.

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За його словами, розробку цього корпусу та механіки розпочали в 2021 році, а на початку 2022 року виготовили чергові прототипи. Попри повномасштабне вторгнення команда продовжила свою роботу – хтось на місцях, а хтось дистанційно з окопів.

«Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій», – додав Костянтин Гаркавий.

Нагадаємо, що 29 лютого «Дюна: Частина друга» стартувала в українському кінопрокаті. Перед цим команда проєкту поділилася враженнями від роботи над фільмом.