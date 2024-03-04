У мережі з’явився повний список характеристик та нові рендери нового смартфона Samsung – Galaxy A35. Інформацією поділилося видання Ytechb.

Galaxy A35 матиме розміри 161,7 × 78 × 8,2 мм, важитиме 209 грамів, отримає захист від води та пилу IP67 та йтиме в 4 кольорах: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue та Awesome Lemon.

Смартфон отримає 6,6 дюймовий Super AMOLED дисплей з вирізом під фронтальну камеру, підтримкою частоти оновлення 120 Гц та розширенням 1080 × 2340 пікселів.

Смартфон працюватиме на чипі Exynos 1380. На вибір будуть доступні моделі з 6 та 8 ГБ оперативної пам’яті, сховищем на 128 або 256 ГБ та акумулятором на 5000 мА•год.

На задній кришці смартфона буде три камери: основна на 50 МП із діафрагмою f/1,8, надширококутна на 8 МП із діафрагмою f/2,2 і макрокамера на 5 МП із діафрагмою f/2,4. Galaxy A35 матиме підтримку зйомки в UHD 4K із 30 к/c та зйомки на фронтальну камеру у FHD з 30 к/c.

Очікується, що смартфон офіційно представлять вже цього місяця разом із іншим смартфоном Galaxy A55, чиї характеристики стали відомі наприкінці минулого місяця.