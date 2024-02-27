Samsung Galaxy A55, що має прийти на зміну Galaxy A54, очікується на різних ринках у березні цього року. Зважаючи на відносно скорий реліз, інсайдери почали публікувати першу інформацію про майбутній смартфон, а ресурс Winfuture.de розкрив його повні технічні характеристики.

Очікується, що пристрій буде оснащений 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц та процесором Exynos 1480. Він буде доступний у конфігураціях з 6 або 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ постійної пам’яті, а також зі слотом для карт пам’яті microSD для її розширення.

Набір камер при цьому не зміниться та включатиме основний модуль на 50 Мп (f/1.8) з оптичною стабілізацією, ультра ширококутну камеру на 12 Мп (f/2.2) та макро об’єктив 5 Мп (f/2.4). Те саме стосується селфі-камери — виробник використає 32 Мп (f/2.2) модуль.

Galaxy A55 буде оснащений акумулятором ємністю 5000 мА⋅год з підтримкою зарядки до 25 Вт. Серед інших характеристик – сканер відбитків пальців в дисплеї, стерео динаміки, Android 14 з інтерфейсом One UI 6.1, а також такі можливості підключення, як Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 і NFC. Як і попередник, Galaxy A55 матиме захист від пилу та води за стандартом IP67.

Очікується, що ціна на Galaxy A55 в Європі становитиме 449 євро за версію з 6 ГБ оперативної пам’яті та 499 євро за модель з 8 ГБ оперативної пам’яті, а дата старту продажів – 11 березня. Пристрій буде доступний у темно-синьому, крижаному, білому та фіолетовому кольорах.

Судячи з опублікованих інсайдерами характеристик, нас чекає мінорне оновлення, як за характеристиками, так і дизайном.