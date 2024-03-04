Вартість Bitcoin 4 березня перевищила $64 тис. та оновила максимум із кінця 2021 року. Про це повідомляє Reuters.

На початку азійського дня криптовалюта досягла $64 285, що стало максимальним показником за два роки. Рекорд Bitcoin було встановлено 21 листопада 2021 року – тоді він сягав $68 999,99.

Як відомо, вартість криптовалюти продовжує активно зростати останнім часом. Приміром, 27 лютого вартість Bitcoin на торгах в Азії досягла $57,036 тис. Цьому сприяла активність з боку великих гравців.

Однак загалом своїй популярності Bitcoin завдячує схваленню у США біржових фондів (ETF), що володіють біткойнами. Це сталося на початку 2024 року та стимулювало активність з боку великих інвесторів.

Ще до ухвалення цього рішення передбачалося, що воно може відкрити ринок для мільйонів інвесторів і залучити мільярдні інвестиції. Досі відповідні заявки у США відхиляли, зокрема через вірогідну вразливість ринку криптовалют до маніпуляцій.