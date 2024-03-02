Посадковий модуль Odysseus надіслав на Землю останнє фото перед тим, як у нього закінчилася енергія. Тепер апарат перейшов у режим очікування на час довгої місячної ночі.

Знімок опублікувала компанія Intuitive Machines, яка розробила апарат.

«Добраніч, Оді. Ми сподіваємося почути тебе знову», – підписала Intuitive Machines фото, яке вона опублікувала на платформі X.

Нагадаємо, що SpaceX відправила посадковий модуль на Місяць 15 лютого. Невдовзі після цього Intuitive Machines поділилася першими зображеннями Odysseus на тлі Землі.

За новинами довкола Odysseus спостерігало чимало людей, адже це – перший в історії випадок, коли посадку на поверхні Місяця здійснював апарат приватної компанії. Місія також важлива загалом для США, адже країна не здійснювала успішних посадок на Місяці з 1972 року.

Зрештою Odysseus досягнув фінального пункту призначення та здійснив посадку на поверхні Місяця. Але невдовзі з’явилася інформація, що модуль зачепився за нерівності місячної поверхні та пошкодив шасі. За повідомленнями, апарат перекинувся на бік, що унеможливило повноцінне використання сонячних батарей.

Intuitive Machines постійно ділилася інформацією щодо ситуації довкола посадкового модуля. Приміром, 27 лютого вона показала фото, які апарат зробив над поверхнею Місяця.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Того ж дня американська компанія припустила, що живлення Odysseus вистачить приблизно на 10-20 годин. Але модуль продовжив працювати довше очікуваного та надсилав на Землю наукові дані.

Місія зіткнулася з різними проблемами, як-от помилки під час підготовки модуля ще на Землі. Проте варто звернути увагу й на досягнення. Приміром, у межах місії було виконано першу в історії успішну посадку на Місяці за допомогою двигуна на кріогенному паливі.