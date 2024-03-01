Студія Kylotonn продемонструвала ще один ігровий режим аркадного симулятора Test Drive Unlimited Solar Crown, режим Дослідження.

У цьому режимі гравці зможуть вивчати різноманітні куточки Гонконгу, який, нагадаємо, відтворено у цій грі у масштабі 1:1. Шукати цікаві локації для фотографування, бонусні гроші, очки досвіду, нові запчастини для автомобілів тощо.

Як можуть побачити найбільш уважні глядачі, у новому трейлері немає ефектів часток – пилу, краплин води, бруду. Автори зауважили, що вони все ще оптимізують ці аспекти графічного рушія гри KT Engine. Цей самий рушій використовувався в іграх серії WRC 5-10, тож все буде.

Test Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown

Нагадаємо, Test Drive Unlimited Solar Crown позиціонується як духовна спадкоємиця серії Test Drive Unlimited і офіційна 21 частина серії Test Drive, права на яку належать зараз видавцю Nacon. Так, тому самому, що мав конфлікт з українською студією Frogwares, наразі суперечку вирішено на користь Frogwares.

Test Drive Unlimited Solar Crown має вийти на Windows ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch колись пізніше протягом 2024 року.