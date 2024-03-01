Студія Kylotonn продемонструвала ще один ігровий режим аркадного симулятора Test Drive Unlimited Solar Crown, режим Дослідження.

У цьому режимі гравці зможуть вивчати різноманітні куточки Гонконгу, який, нагадаємо, відтворено у цій грі у масштабі 1:1. Шукати цікаві локації для фотографування, бонусні гроші, очки досвіду, нові запчастини для автомобілів тощо.

Як можуть побачити найбільш уважні глядачі, у новому трейлері немає ефектів часток – пилу, краплин води, бруду. Автори зауважили, що вони все ще оптимізують ці аспекти графічного рушія гри KT Engine. Цей самий рушій використовувався в іграх серії WRC 5-10, тож все буде.

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Нагадаємо, Test Drive Unlimited Solar Crown позиціонується як духовна спадкоємиця серії Test Drive Unlimited і офіційна 21 частина серії Test Drive, права на яку належать зараз видавцю Nacon. Так, тому самому, що мав конфлікт з українською студією Frogwares, наразі суперечку вирішено на користь Frogwares.

Test Drive Unlimited Solar Crown має вийти на Windows ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch колись пізніше протягом 2024 року.