У той час, як Grand Theft Auto VI доходить до фінальних стадій розробки, Rockstar Games просять всіх працівників працювати з офісу. Про це повідомляє Bloomberg.

Із квітня працівникам потрібно буде повертатися в офіс та працювати з такому режимі 5 робочих днів на тиждень. Голова видавничого відділу Rockstar Дженн Кольбе розповіла, що таке рішення обумовлене продуктивністю та безпекою.

Раніше Rockstar Games вже страждала від зливу інформації про Grand Theft Auto VI. Так у мережі з’являлися ролики з ранніх збірок гри та навіть трейлер напередодні його офіційного релізу.

За словами Дженн Кольбе, окрім безпеки, компанія також бачить й інші переваги у поверненні до офісу. Вона розповіла, що це дасть можливість компанії представити нову GTA на високому рівні якості.

Нагадаємо, що реліз довгоочікуваної GTA VI відбудеться у 2025 році. Тим часом GTA V за понад 10 років продалася тиражем у 195 мільйонів копій.