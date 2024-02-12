Rockstar Games поділились новим фінансовим звітом, у якому розповіли, що Grand Theft Auto V продалась тиражем у 195 мільйонів копій.

За останній квартал GTA V купили ще 5 млн разів. Загалом серія GTA досягла відмітки у 420 млн проданих копій з усіма іграми серії. Роздрібні продажі досягли $1 мільярда швидше, ніж будь-який розважальний контент в історії.

Крім того, Red Dead Redemption 2 станом на грудень 2023 року продалась накладом 61 мільйон копій, а загалом франшиза нараховує 86 млн проданих копій.

Red Dead Redemption є другою найбільш продаваною грою в США за останні 6 років, в той час, як GTA V є найпродаванішою грою протягом 10 років.