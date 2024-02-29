Компанія FIAT нещодавно розповіла свої майбутні плани та неочікувано показала одразу п’ять концептів. Причому всі вони пов’язані з назвою Panda – для італійців це майже легендарний компактний хетчбек, що продовжує випускатись і сьогодні. Проте якщо плани FIAT стануть реальністю, то ми отримаємо не одну модель FIAT Panda, а родину з п’яти моделей – буде навіть пікап!

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Дивно? Аж ніяк, адже в Латинській Америці дуже популярні ось такі легкові пікапи, включаючи моделі від FIAT. А тому ось такий Panda-пікап (світло-зелений) цілком може з’явитись. Крім того, обов’язкова поява нового хетчбека FIAT Panda (рожевий). Також можна очікувати на кросовер FIAT Panda (синій) та компактний вен (темно-зелений). Нарешті, останнім варіантом виступає фастбек FIAT Panda (коричневий), який може замінити вже існуючу схожу модель FIAT.

Перший серійний автомобіль з нової родини FIAT Panda має з’явитись вже влітку поточного року. А далі компанія обіцяє виводити кожну нову модель кожні 12 місяці або навіть швидше, щоб до завершення 2027 року представити всю лінійку FIAT Panda. Бажаємо успіху – яскраві концепти заслуговують реального втілення!