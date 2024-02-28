Automattic, материнська компанія таких сайтів, як WordPress і Tumblr, веде переговори про продаж контенту зі своїх платформ ШІ-компаніям, як-от MidJourney та OpenAI. Про це повідомляє Gizmodo із посиланням на 404 Media.

Контент планується використовувати для навчальних цілей. І хоча деталі угоди все ще не дуже зрозумілі, Automattic намагається запевнити користувачів, що вони можуть відмовитися від участі в ініціативі в будь-який час.

За інформацією медіа, всередині Automattic щодо цієї теми стався конфлікт. Він буцімто пов’язаний з тим, що частина контенту, який планується продавати ШІ-компаніями, містила приватні дані, які компанія не мала зберігати. До набору навчальних даних, як стверджує видання, потрапив навіть рекламний контент, який не належить Automattic.

На тлі конфлікту в Automattic один із менеджерів продукту навіть почав видаляти власні фотографії з Tumblr, щоб переконатися, що вони не будуть використані для навчання ШІ.

Разом із тим Automattic найближчим часом планує запровадити нове налаштування, яке дозволить користувачам відмовитися від навчання систем штучного інтелекту. Хоча неясно, чи буде воно ввімкнене або вимкнене за замовчуванням для більшості користувачів.

У компанії цей крок пояснюють намірами надати користувачам більше контролю над створеним ними контентом.

«В Automattic ми завжди вірили у вільний і відкритий інтернет та індивідуальний вибір. Як і інші технологічні компанії, ми уважно стежимо за цими досягненнями, зокрема за тим, як працювати з компаніями, що займаються розробкою штучного інтелекту, поважаючи побажання наших користувачів», – йдеться в повідомленні компанії.

Але в інформації Automattic також сказано, що «не існує закону, який вимагав би від пошукових роботів слідувати цим побажанням». Тому є думка, що компанія просто слідує кращим практикам у галузі, щоб дати користувачам можливість вирішувати, чи хочуть вони, щоб їхній контент використовувався для навчання ШІ.

Недавно повідомлялося, що Reddit підписала угоду, яка дозволяє використовувати контент користувачів на платформі для навчання моделі ШІ. Спершу в медіа повідомили, що йдеться про угоду з неназваною компанію. Але згодом з’явилася інформація, що йдеться про домовленість з Google.