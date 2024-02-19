Reddit підписала угоду з неназваною компанією, яка дозволяє використовувати контент користувачів на платформі для навчання моделі штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.

Як компанія повідомила потенційним інвесторам, ціна угоди, яку підписали трохи раніше цього року, складає $60 мільйонів на рік. Це – ще одна спроба компанії підняти свою вартість напередодні публічного розміщення акцій (IPO).

Компанія вела переговори з інвесторами ще наприкінці минулого року, а нова угода про продаж контенту для навчання моделі ШІ може допомогти підняти цінність. Зараз компанія всіляко намагається підняти свої прибутки, які у 2023 році оцінювали у $800 мільйонів.

Знайома з угодою людина також повідомила, що це може бути не останнім подібним випадком, а стати прикладом для інших компаній. Надалі Reddit може брати участь у більшій кількості подібних угод.