Аналітики з UBS Securities розповіли, що у 2024 році Netflix підніме ціни, щоб пришвидшити зростання доходів та прибутків. Про це пише Variety.

На думку аналітиків, завдяки підвищенню цін, доходам від планів із рекламою та постійному росту кількості підписників, загальний дохід стримінгового сервісу у 2024 році збільшиться на 15% у порівнянні зі зростанням на 7% у 2023-му.

У жовтні компанія вже підняла ціни на базовий план підписки з $9,99 до $11,99 у США, Великій Британії та Франції. У компанії зазначили, що ціни планували підняти ще раніше, проте тоді розповсюджували платне поширення акаунтів.

Раніше також повідомлялося про те, що Netflix навесні планує повністю відмовитися від базового плану підписки.