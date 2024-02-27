Працівники The Boring Company, компанії Ілона Маска, яка займається прокладанням підземного тунелю в Лас-Вегасі, скаржаться на жахливі умови праці. Про це йдеться у звіті Bloomberg Businessweek.

Працівники розповідають, що окрім традиційних складнощів, які властиві їхній роботі, вони також мають справу з більш серйозними проблемами. Йдеться про нехтування безпекою працівників із боку The Boring Company.

Приміром, у тунелях окрім багнюки є повно хімікатів, які можуть нашкодити здоров’ю та спровокувати серйозні опіки на шкірі. Управління з охорони праці штату Невада розповідає, що працівники постійно мають шрами на руках і ногах. Також один працівник тунелю повідомив про відчуття впливу хімікатів.

Про смерті на виробництві не повідомляється, але критичні ситуації ставалися. Одного зі стажерів, який працював в тунелі, ледь не розчавило перевантажним брудом контейнером. Ще один працівник розповів, що компанія економила на всьому, на чому тільки можна.

Загалом розслідування штату Невада показало, що на виробництві було щонайменше 8 підтверджених «серйозних» порушень безпеки працівників. За це восени минулого року The Boring Company оштрафували на загальну суму $112 504. Представники компанії подібні звинувачення заперечують.

Крім того, працівники також розповідали, що літом, після того, як The Boring Company почала рити тунелі в Лас-Вегасі, які мали б з’єднати готелі Encore та Westgate, робота тривала 24 години на добу, а їм доводилось працювати 12-годинні зміни по 6-7 разів на тиждень. Вони також скаржилися на несправність техніки та відсутність засобів індивідуального захисту.

Протягом своїх змін працівники повинні були проводити всі 12 години в тунелі, на обід їх також нікуди не випускали, а для того, щоб сходити в туалет, потрібно було просити дозволу.

The Boring Company була заснована у грудні 2016, після того, як Ілон Маск опублікував пост у Twitter, що затори на дорогах зводять його з розуму. Відтоді компанія не змогла досягти жодних цілей за обіцяний час, а робота просувається набагато повільніше, ніж про те розповідають.

Після заснування єдиним комерційним проєктом компанії стала суттєво зменшена система маршрутних автобусів для конференц-центру Вегаса, яким пасажирів з одного кінця центру доставляють в інший.

У цьому тунелі також є відгалуження, яке веде гостей від конференц-центра до готелю Resorts World, який розташований на протилежному боці бульвару Лас-Вегас. Проте й ця система працює лише під час конференцій, а учасники їздять на седанах Tesla з обмеженням швидкості в 65 км/год.

Попри це, The Boring Company у травні 2023 року отримала дозвіл розширити тунелі у Лас-Вегасі до загальної протяжності у 104 кілометри. Та наскільки реалістичними є такі плани, невідомо.

Однак відтоді компанія таки запустила ще два продукти, які, проте, жодним чином не пов’язані з її основною діяльністю. Одним із цих продуктів був вогнемет, а другим – парфуми Burnt Hair з запахом обпаленого волосся.

Нагадаємо, що у січні інша компанія Ілона Маска, SpaceX, також отримала штраф через нехтування безпекою працівників.