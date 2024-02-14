Американські чиновники з охорони праці оштрафували SpaceX Ілона Маска на $3600. Це сталося після нещасного випадку на майданчику компанії у штаті Вашингтон, пише Reuters.

Інцидент спричинив «майже ампутацію» у співробітника SpaceX на підприємстві у Редмонді. Тоді робітник компанії отримав травму ноги. Інспектори відвідали майданчик минулого грудня. Керівництво SpaceX повідомило їм, що ця травма була разовим інцидентом, і проблема начебто вирішена.

Однак спеціалісти під час інспекції дійшли висновку, що на об’єкті відсутня «ретельна програма безпеки», адекватне інформування про правила роботи та система «виправлення порушень».

Приміром, співробітники на майданчику не були зобов’язані носити взуття зі сталевими носками, хоча під час роботи вони працюють з матеріали вагою 36-136 кг. Це порушення було визнано серйозним з огляду на ризик отримання травм.

Іншу травму отримав інший працівник компанії після невдалого стрибка під час пожежної тривоги. Його госпіталізували зі зламаною щиколоткою. Але ця ситуація не призвела до штрафних санкцій щодо SpaceX.

Недавно SpaceX Ілона Маска зіткнулася з позовом про недбалість у США. Його подала дружина одного зі співробітників компанії, який впав у кому після інциденту на заводі в Каліфорнії.