На цьогорічній MWC Motorola показала концепт-модель свого смартфона, що може згинатися та який можна носити на руці як годинник, повідомляє CNBC.

Під час демонстрації представник Motorola показав, як смартфон може згинатися різними способами, щоб обертатися навколо зап’ястя або «стояти» на столі.

При зміні положення на руці, спосіб відображення інформації теж змінюється. Представник компанії сказав, що смартфон «розуміє контекст», тому адаптується залежно від того, як його зігнули.

Механізм, який дозволяє смартфону згинатися, представник Motorola назвав подібним до того, як працює людський хребет.

Крім того, під час демонстрації представник сфотографував сукню, після чого смартфон згенерував зображення, яке доповнювало би вбрання. Це дозволяє перетворювати смартфон на «влучний» та модний аксесуар.

Lenovo і Motorola, яка належить першій, часто демонструють прототипи пристроїв. Приміром, на MWC Lenovo представила ноутбук з прозорим екраном.

Компанія вже показувала раніше свій концепт у відео, але цього разу відвідувачі MWC змогли побачити його на власні очі.