На виставці MWC Lenovo офіційно показала концепт ThinkBook Transparent Display Laptop, ноутбука з прозорим екраном та сенсорною клавіатурою. Про це повідомляє The Verge.

Ноутбук має 17,3-дюймовий MicroLED дисплей без рамок з піковою яскравістю 1000 ніт, який може бути на 55% прозорим з вимкненими пікселями. За звичайного користування на високій яскравості екран може стати майже непрозорим.

Lenovo змогла створити такий ноутбук із певними обмеженнями. Роздільна здатність дисплея тут всього 720p, при тому, що це 17,3-дюймовий пристрій.

В коментарях для The Verge представники компанії пояснили, що були вимушені використовувати MicroLED, адже за умови використання OLED дисплею максимальна роздільна здатність була б 480p.

Ще одним обмеженням, над яким працюватимуть у майбутньому, є те, що зараз екран ноутбука неможливо зробити повністю непрозорим.

Окрім прозорого екрана, іншою особливістю цього ThinkBook є повністю прозора та сенсорна клавіатура. На думку компанії, цей пристрій підійде для художників, тож клавіатуру також працює як планшет для малювання.

За звичайного використання на нижній панелі пристрою відображається голографічна проєкція клавіатури, однак якщо наблизити до неї стилус чи залишити ноутбук на кілька хвилин, вона зникає.

Станом на зараз Lenovo не має планів випускати ThinkBook Transparent Display Laptop у продаж. Це – концепт пристрою, у якому компанія тестує технології, які у наступні кілька років можуть почати додавати в повноцінні продукти, які з’являтимуться на ринку.