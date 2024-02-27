На Mobile World Congress Lenovo окрім концепту прозорого ноутбука також представила оновлену лінійку ноутбуків ThinkPad T. Про це сповіщає The Verge.

Оновлення отримали ноутбуки ThinkPad T14 Gen 5, T14s Gen 5, T16 Gen 3 та X12 Detachable Gen 2. Ноутбуки матимуть процесори Intel Core Ultra (для T14 Gen 5 буде опція з AMD Ryzen 8040) та комунікаційну панель Lenovo, завдяки якій дисплеї будуть вищими та матимуть менші рамки зверху.

Змін також зазнали клавіатури в ноутбуках. Кнопки зміни гучності, Fn, Insert та Enter отримають тактильні позначки. Також компанія нарешті повернула Ctrl у лівий нижній кут, де в попередніх поколіннях розташовувалася кнопка Fn, та додала окрему кнопку для Copilot біля правого Ctrl.

Ноутбук-планешт ThinkPad X12 Detachable Gen 2 також отримає нову версію з процесором Intel Core Ultra U, 32 ГБ припаяної оперативної пам’яті LPDDR5x, 5-мегапіксельну фронтальну вебкамеру з підтримкою Windows Hello, 8-мегапіксельну зовнішню камеру та підтримку бездротового адаптера 4G LTE. Крім того, Gen 2 матиме більший тачпад та коротшу ходу клавіш.

Ноутбуки T14 Gen 5 та T16 Gen 3 також матимуть кращу можливість модифікації та ремонту завдяки співпраці Lenovo та iFixit. Нові ноутбуки матимуть повністю роз’ємні слоти DIMM замість оперативної пам’яті без можливості заміни, легкі для заміни користувачем безкабельні батареї та слоти для SSD і бездротових адаптерів.

Крім того, біля змінних елементів Lenovo також додала QR-коди, які перенаправлятимуть власників ноутбуків на відео з інструкціями, як виконувати ту чи іншу заміну.