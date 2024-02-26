На виставці Mobile World Congress у Барселоні Xiaomi представила глобальні версії флагманів Xiaomi 14 та 14 Ultra. Про це пише GSMArena.

Xiaomi 14 отримав 6,36-дюймовий LTPO OLED дисплей з піковою яскравістю до 3000 ніт та частотою оновлення 120 Гц. Панель має роздільну здатність 1200p і скло Gorilla Glass Victus зверху.

Xiaomi показала глобальні версії смартфонів Xiaomi 14 та 14 Ultra

Акумулятор смартфона має ємність 4610 мА•год та підтримку швидшої дротової зарядки потужністю 90 Вт та бездротову з потужністю 50 Вт і можливістю зворотної зарядки потужністю 10 Вт.

Смартфон має три камери на 50 МП. Основна камера має яскравішу діафрагму f/1,6 і більший сенсор 1/1,31 дюйма з подвійним пікселем PDAF. Телефотокамера має 75-мм еквівалентний 3,2-кратний зум. Третя має надширококутний об’єктив.

Xiaomi показала глобальні версії смартфонів Xiaomi 14 та 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra буде більшим із 6,73-дюймовим LTPO AMOLED дисплеєм, тією ж підтримкою частоти оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 3000 ніт. У смартфоні також використовується спеціальне захисне покриття назвою Shield Glass.

В Ultra стоїть чотири камери. 50-мегапіксельна лінза отримала оновлену змінну діафрагму f/1,6. Другою є 5-кратна телефотокамера з перископічним об’єктивом, третьою – 3,2-кратна телефотокамера та остання камера для надширококутної зйомки.

Xiaomi показала глобальні версії смартфонів Xiaomi 14 та 14 Ultra

Акумулятор в глобальній версії смартфона стоїть на 5000 мА•год, водночас у китайській версії він більший – 5300 мА•год. По дроту він заряджатиметься з потужністю 90 Вт, а бездротова зарядка даватиме 80 Вт. Тут також є зворотна зарядка на 10 Вт.

Обидва смартфони доступні для замовлення, але поки що лише Xiaomi 14 доступний в Україні в опції з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ сховища за 39999 гривень. Більша модель 14 Ultra в Україні ще офіційно не продається, проте в Європі смартфон коштує 1500 євро.

Нагадаємо, що навесні минулого року НАЗК внесло Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни.