На виставці Mobile World Congress у Барселоні Xiaomi представила глобальні версії флагманів Xiaomi 14 та 14 Ultra. Про це пише GSMArena.

Xiaomi 14 отримав 6,36-дюймовий LTPO OLED дисплей з піковою яскравістю до 3000 ніт та частотою оновлення 120 Гц. Панель має роздільну здатність 1200p і скло Gorilla Glass Victus зверху.

Акумулятор смартфона має ємність 4610 мА•год та підтримку швидшої дротової зарядки потужністю 90 Вт та бездротову з потужністю 50 Вт і можливістю зворотної зарядки потужністю 10 Вт.

Смартфон має три камери на 50 МП. Основна камера має яскравішу діафрагму f/1,6 і більший сенсор 1/1,31 дюйма з подвійним пікселем PDAF. Телефотокамера має 75-мм еквівалентний 3,2-кратний зум. Третя має надширококутний об’єктив.

Xiaomi 14 Ultra буде більшим із 6,73-дюймовим LTPO AMOLED дисплеєм, тією ж підтримкою частоти оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 3000 ніт. У смартфоні також використовується спеціальне захисне покриття назвою Shield Glass.

В Ultra стоїть чотири камери. 50-мегапіксельна лінза отримала оновлену змінну діафрагму f/1,6. Другою є 5-кратна телефотокамера з перископічним об’єктивом, третьою – 3,2-кратна телефотокамера та остання камера для надширококутної зйомки.

Акумулятор в глобальній версії смартфона стоїть на 5000 мА•год, водночас у китайській версії він більший – 5300 мА•год. По дроту він заряджатиметься з потужністю 90 Вт, а бездротова зарядка даватиме 80 Вт. Тут також є зворотна зарядка на 10 Вт.

Обидва смартфони доступні для замовлення, але поки що лише Xiaomi 14 доступний в Україні в опції з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ сховища за 39999 гривень. Більша модель 14 Ultra в Україні ще офіційно не продається, проте в Європі смартфон коштує 1500 євро.

Нагадаємо, що навесні минулого року НАЗК внесло Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни.