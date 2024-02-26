Платформа X Ілона Маска поступово запроваджує можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки для користувачів, які не мають платної підписки. Про це повідомляє Engadget із посиланням на інженера компанії Енріке Баррагана (Enrique Barragan).

Також, за його інформацією, тепер люди зможуть приймати дзвінки від усіх користувачів додатку, якщо вони цього захочуть.

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував дзвінки на платформі минулої весни. За його словами, компанія працювала над новою функцією голосового та відеочату, яка працюватиме подібно до FaceTime.

Минулого жовтня функція аудіо- та відеодзвінків у соцмережі почала працювати для користувачів iOS. А цього січня платформа X почала запроваджувати можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки для користувачів Android.

Спершу отримати дзвінок на платформі могла будь-яка людина, але здійснювати їх мали змогу лише платні користувачі. Однак наприкінці січня Ілон Маска заявив, що X зробить аудіо-відеодзвінки доступними для всіх, як тільки компанія буде впевнена в їхній надійності.

Тепер на офіційній сторінці підтримки функції в X сказано, що всі акаунти можуть здійснювати і приймати дзвінки, хоча сторони мають бодай один раз контактувати за допомогою обміну прямими повідомленнями.