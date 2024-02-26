Warner Bros. Discovery повідомила у фінансовому звіті, що результати Suicide Squad: Kill the Justice League не виправдали очікувань. Про це пише PCGamer.

Точні цифри щодо продажів та гравців на всіх платформах не розголошують, однак у Steam гра зараз має в середньому найвищу пікову активність у трохи понад 900 гравців за день.

Warner Bros. порівнює результати за лютий 2024 року з 2023 роком, коли вийшла неймовірно успішна Hogwarts Legacy, яка стала найбільш продаваною грою минулого року.

«Ми відстежуємо реліз Hogwarts Legacy в лютому минулого року, який отримав найбільший позитивний фінансовий вплив у першому кварталі, – сказав фінансовий директор Warner Bros. Discover Гуннар Віденфельс. – Цього року Suicide Squad, один з ключових ігрових релізів у 2024 році, не виправдала наших очікувань з моменту її релізу на початку кварталу, створюючи для нашого ігрового бізнесу складну конкуренцію за рік у першому кварталі».

Rocksteady продовжує працювати над розвитком гри та планує перше оновлення на березень, у якому додасть Джокера, нові ігрові активності та місії, локацію тощо. Також компанія планує додати офлайн режим у гру, проте нових подробиць щодо цього оновлення поки немає.