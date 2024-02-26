Стартап Figure AI із розробки людиноподібних роботів у межах раунду фінансування залучає $675 млн із оцінкою у $2 млрд. Серед інвесторів – NVIDIA, засновник Amazon Джефф Безос та інші технологічні компанії. Про це пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Джефф Безос через свою фірму Explore Investments LLC виділяє $100 млн. Microsoft, яка також підтримує стартап, інвестує $95 млн, а NVIDIA і фонд, пов’язаний з Amazon.com Inc., надають по $50 млн.

У проєкті беруть участь й інші техкомпанії. Венчурний підрозділ Intel Corp. вкладає $25 млн, LG Innotek – $8,5 млн, а інвестиційна група компанії Samsung – $5 млн. Серед спонсорів також венчурні компанії Parkway Venture Capital, яка інвестує $100 млн, та Align Ventures, яка надає $90 млн.

Венчурний фонд ARK Venture Fund також бере участь, вкладаючи $2,5 млн, а Aliya Capital Partners інвестує $20 млн. Серед інших інвесторів – Tamarack ($27 млн), Boscolo Intervest Ltd. ($15 млн) і BOLD Capital Partners ($2,5 млн). OpenAI, яка свого часу розглядала можливість придбання Figure, інвестує $5 млн.

Підписання офіційних документів має відбутися найближчим часом. Під час узгодження деталей фінальні цифри ще можуть змінитися.

Як відомо, інженери Figure AI працюють над роботом, який виглядає і рухається як людина. Компанія сподівається, що її машина під назвою Figure 01 зможе виконувати небезпечні роботи, які не під силу людям. А ще вона розраховує, що технологія допоможе зменшити дефіцит робочої сили.

Раніше повідомлялося, що Figure AI Inc. веде переговори про залучення $500 млн у межах раунду фінансування на чолі з Microsoft і OpenAI.