Стартап Figure AI Inc., що розробляє людиноподібних роботів, веде переговори про залучення $500 млн у межах раунду фінансування на чолі з Microsoft і OpenAI. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовника агентства, стартап шукає додаткових інвесторів для угоди. За одним із обговорюваних сценаріїв, Microsoft інвестує близько $95 млн, а OpenAI – $5 млн.

Потенційна угода може дати Figure оцінку в $1,9 млрд, що не включає в себе залучене фінансування. Після одержання грошей оцінка стартапу може стати значно вищою.

Figure працює над роботом зі штучним інтелектом, який виглядає і рухається як людина. Компанія сподівається, що її машина під назвою Figure 01 зможе виконувати небезпечні роботи, які не під силу людині, і що її технологія допоможе зменшити дефіцит робочої сили.

Нагадаємо, що в грудні Tesla показала нове покоління свого людиноподібного робота Optimus. Тоді в ролику чимало уваги привернули рухи Optimus Gen 2, особливо верхньої частини його тіла. Нещодавно стало відомо, що робот навчився складати футболку на столі.