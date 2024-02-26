Ну як сказати «спорт-кар»… Напевно, у випадку автомобіля Hyundai i20 N Line краще підходить опис «здаватись, а не бути».

Але ж давайте про все по черзі. Пам’ятаєте оновлений Hyundai i20? Так ось: нещодавно був представлений хетчбек Hyundai i20 N Line – це його версія з натяками на спорт.

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Все за правилами та вимогами жанру: змінена решітка радіатора та передній бампер, бокові аеродинамічні накладки, широкий задній бампер з демонстративно виставленою подвійною вихлопною трубою. Звісно, додані й оригінальні 17-дюймові колісні диски.

Та й в салоні новинка Hyundai i20 N Line виглядає непогано. Наприклад, зверніть увагу на спортивне N-кермо або сидіння з аналогічними N-логотипами. Також інтер’єр новинки Hyundai i20 N Line прикрашають червоні вставки та прострочування на сидіннях.

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Проте ось у чому питання: немає жодної інформації про технічні зміни, що натякає на аналогічні двигуни та коробки, як і в звичайній моделі Hyundai i20. Тому й справді виходить «здаватись, а не бути».

Але ж такий варіант обіцяє порівняно невисоку вартість новинки Hyundai i20 N Line, виробництво якої стартує вже у квітні.