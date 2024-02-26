Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням генеративним ШІ напередодні виборів до Європейського парламенту в червні цього року. Про це пише Reuters.

До таких дій компанія вдається на тлі занепокоєння щодо втручання у вибори та розповсюдження оманливого контенту, створеного штучним інтелектом.

Генеративний ШІ завдяки підказкам може генерувати текст, зображення та відео за лічені секунди. Стрімкий розвиток технології викликає побоювання, що вона може бути використана для зриву виборів по всьому світу цього року.

«Із наближенням виборів ми активуємо Центр виборчих операцій, щоб виявляти потенційні загрози та вживати заходів щодо їхнього пом’якшення в режимі реального часу», – повідомив керівник відділу Meta у справах ЄС Марко Панчіні.

За його словами, фахівці компанії зосередяться на боротьбі з дезінформацією, операціями впливу та протидії ризикам, пов’язаним зі зловживанням генеративним ШІ.

Марко Панчіні також додав, що Meta, яка наразі співпрацює з 26 незалежними фактчекінговими організаціями в ЄС, додасть трьох нових партнерів у Болгарії, Франції та Словаччині.

Недавно TikTok заявила про посилення боротьби з фейковими новинами та операціями прихованого впливу напередодні виборів до Європарламенту. У зв’язку з цим буде створено новий додаток під назвою «Виборчий центр», який підтримуватиме 27 мов.