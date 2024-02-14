Соціальна мережа TikTok, що належить компанії ByteDance, заявила про посилення боротьби з фейковими новинами та операціями прихованого впливу напередодні виборів до Європейського парламенту в червні. Про це повідомляє Reuters.

У зв’язку з цим буде створено новий додаток під назвою «Виборчий центр», який підтримуватиме 27 мов.

TikTok заявив, що окремі «Виборчі центри» місцевими мовами є продовженням роботи, яку компанія розпочала у 2021 році та яка пришвидшилася торік, коли Греція, Нідерланди, Польща, Словаччина та Іспанія пішли на вибори. Додаток покликаний краще інформувати європейців про виборчий процес.

Уряди та політики в усьому світі стурбовані поширенням дезінформації та використанням згенерованих штучним інтелектом діпфейків для впливу на вибори та особливо роллю платформ соціальних мереж.

За даними компанії, близько 30% депутатів Європейського парламенту користуються TikTok.

«Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток «Виборчий центр» для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок», – зазначив у своєму блозі керівник відділу довіри та безпеки TikTok в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) Кевін Морган.

Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де громада зможе знайти правдиву та авторитетну інформацію.

Компанія співпрацювала з фахівцями з перевірки новин для створення освітніх відеороликів про виборчий процес та дезінформацію через виборчі центри під час національних виборів у попередні роки.

За словами Кевіна Моргана, TikTok, який наразі співпрацює з дев’ятьма організаціями для перевірки фактів у Європі, планує розширити свою мережу модерації та запустити дев’ять додаткових кампаній з медіаграмотності цього року.