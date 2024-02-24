«Наруто» / Naruto, манґа Масаші Кішімото, яка є однією з найпопулярніших у світі та чия аніме-адаптація захопила чимало прихильників, зокрема в Україні, отримає кіноадаптацію. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Режисером та сценаристом фільму стане Дестін Деніел Креттон, відомий роботою над фільмами «Шан-Чі та легенда десяти кілець» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, «Короткий термін 12» / Short Term 12 та іншими проєктами. Виробництвом фільму займатиметься компанія Lionsgate.

Креттон, між іншим, під час свого візиту до Токіо отримав свого роду благословення від автора манґи Масаші Кішімото.

«Коли я почув про прихильність Дестіна, це сталося одразу після перегляду його блокбастера, і я подумав, що він буде ідеальним режисером для «Наруто». Після того, як я насолодився іншими його фільмами та зрозумів, що його сильна сторона – це створення міцних драм про людей, я був переконаний, що для «Натуро» немає кращого режисера. Під час зустрічі з Дестіном я також виявив, що він є відкритим режисером, який був готовий прийняти мій внесок, і відчув, що ми зможемо співпрацювати разом у процесі виробництва», – сказав Кішімото.

Із цієї цитати можна здогадатися, що Кішімото також буде залученим до виробництва фільму. Це дає надію на те, що фільм таки буде не найгіршим, проте за відсутності будь-яких інших подробиць робити висновки зарано.

Lionsgate працює над фільмом за відомим аніме ще з 2015 року, проте відтоді окрім чуток жодних подробиць про проєкт не з’являлося. Тож це – перша реальна новина, яка хоч трохи розкриває карти про майбутню екранізацію.

Окрім Креттона над кіноадаптацією також працює Джеюно Манфорд у ролі режисера. Разом із ними до проєкту також залучені Аві Арада, Арі Арада та Еммі Ю з Arad Productions, які стоять за майбутньою адаптацією відеоігри студії Borderlands, і Джеремі Латчама («Підземелля і дракони: Честь злодіїв»).

Варто зазначити, що «Наруто» – це далеко не найперший витвір японського мистецтва, яке отримує кіноадаптацію від західних студій. Минулого літа Netflix випустив серіал за манґою «Ван Піс» / One Piece, який видався на диво хорошим. Одним із ключових моментів тієї адаптації була залученість автора манґи Ейнічіро Оди до виготовлення шоу.

У Netflix хороша адаптація аніме у лайв-екшн вийшла далеко не з першого разу. Були невдачі з такими популярними та улюбленими фанатами франшизами як Cowboy Bebop та Death Note, та все ж у них вдалося. Проте чи вийде у Lionsgate – лишається таємницею.

Найбільшою проблемою кіноадаптації може стати те, що вона буде виконана у форматі фільму. «Наруто» – це величезна історія, яка налічує 700 глав манґи та 722 серії аніме, тож вмістити всю історію в один фільм буде просто неможливо.

Lionsgate може реалізувати лише початок історії, щоб познайомити нових фанатів з історією Наруто Узумакі та його друзів. Це дозволить захопити більшу аудиторію та почати непогану побудову світу для подальших можливих сиквелів вже у форматі серіалу. Альтернативою може бути цілком оригінальна історія про Наруто.

За умови хорошого сценарію та відповідного касту нова кіноадаптація може повторити успіх One Piece, проте зробити помилки та піти не в тому напрямку під час адаптації аніме аж занадто легко, як показує практика.

Все ж найкращим варіантом було б зробити кілька фільмів, які повністю висвітили б найголовніші моменти з першої сюжетної арки манґи, в якій показують екзамен на чуніна та напад Селища, схованого у піску, на Селище, сховане в листі. Проте, яким саме шляхом підуть автори, покаже лише час.

Все ж поки немає анонсів чи інформації про каст, я покладаю великі надії на майбутню екранізацію і сподіваюся, що Lionsgate візьме до уваги успіх того ж One Piece для роботи над Naruto.