Ілон Маск повідомив про роботу над створенням сервісу електронної пошти XMail. Про це він написав у відповідь на запитання одного з користувачів платформи X.

Мільярдер не надав жодних деталей щодо сервісу. Відповідаючи на запитання, коли з’явиться XMail, бізнесмен лише контактував факт розробки.

It’s coming — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

Судячи з коментарів під дописом, деякі користувачі розглядають XMail як альтернативу Gmail від Google. Втім, інші жартують та питають, коли варто чекати на появу Xprinting.

Минулої осені стало відомо, що соцмережа X має намір розвивати нові напрямки бізнесу у сфері відео та найму персоналу. З огляду на це її керівництво розглядає YouTube і LinkedIn як майбутніх конкурентів.

Тоді також стало відомо про наміри створити новинний сервіс. Він буцімто називатиметься XWire та конкуруватиме з PR Newswire компанії Cision.