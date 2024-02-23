Після релізу Palworld у багатокористувацьку гру зіграло 25 мільйонів людей. Про це розробники зі студії Pocketpair повідомили у соціальних мережах.

Розробники також розповіли, що у Steam гру купило понад 15 мільйонів гравців. Попри те, що на Xbox гра входить до Game Pass, там у гру зіграло трохи менше – 10 мільйонів.

🎉Total number of players exceeds 25 million🎉 It's been a month since #Palworld was released, thank you! ・Steam: 15 million players

・Xbox: 10 million players We will continue to prioritize fixing bugs and preventing further cheating. Thank you for your continued support! pic.twitter.com/LnVSqJyZsD — Palworld (@Palworld_EN) February 22, 2024

Однією з переваг Steam версії є те, що там гравці можуть створювати окремі сервери для 32 гравців. В той час у версій з Microsoft Store та Xbox гравці обмежені кооперативом до 4 гравців.

Хоча зараз активність у грі падає і з рекордних 2,1 млн залишилося понад 300 тис., це – все ще неймовірно хороші показники. У майбутньому розробники обіцяють продовжувати розвивати гру, додавати нові режими та виправляти проблеми.