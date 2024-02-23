Після релізу Palworld у багатокористувацьку гру зіграло 25 мільйонів людей. Про це розробники зі студії Pocketpair повідомили у соціальних мережах.
Розробники також розповіли, що у Steam гру купило понад 15 мільйонів гравців. Попри те, що на Xbox гра входить до Game Pass, там у гру зіграло трохи менше – 10 мільйонів.
🎉Total number of players exceeds 25 million🎉
It's been a month since #Palworld was released, thank you!
・Steam: 15 million players
・Xbox: 10 million players
We will continue to prioritize fixing bugs and preventing further cheating.
Thank you for your continued support! pic.twitter.com/LnVSqJyZsD
— Palworld (@Palworld_EN) February 22, 2024
Однією з переваг Steam версії є те, що там гравці можуть створювати окремі сервери для 32 гравців. В той час у версій з Microsoft Store та Xbox гравці обмежені кооперативом до 4 гравців.
Хоча зараз активність у грі падає і з рекордних 2,1 млн залишилося понад 300 тис., це – все ще неймовірно хороші показники. У майбутньому розробники обіцяють продовжувати розвивати гру, додавати нові режими та виправляти проблеми.
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