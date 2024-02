Після релізу Palworld у багатокористувацьку гру зіграло 25 мільйонів людей. Про це розробники зі студії Pocketpair повідомили у соціальних мережах.

Розробники також розповіли, що у Steam гру купило понад 15 мільйонів гравців. Попри те, що на Xbox гра входить до Game Pass, там у гру зіграло трохи менше – 10 мільйонів.

🎉Total number of players exceeds 25 million🎉

It's been a month since #Palworld was released, thank you!

・Steam: 15 million players

・Xbox: 10 million players

We will continue to prioritize fixing bugs and preventing further cheating.

Thank you for your continued support! pic.twitter.com/LnVSqJyZsD

— Palworld (@Palworld_EN) February 22, 2024