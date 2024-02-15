Palworld, що не так давно хизувалася показником одночасного онлайну у 2 мільйони гравців, сьогодні вже має 500 тисяч. Про це повідомляє PC Gamer.

Palworld стала сенсацією за одну ніч і закріпилася як одна з найпопулярніших ігор для Steam в історії платформи. Вона миттєво випередила таких гігантів, як Baldur’s Gate 3, Elden Ring та Hogwarts Legacy, і стала другою за кількістю одночасних гравців грою в Steam, поступаючись лише Counter-Strike. А з урахуванням того, що гра не є безплатною, то вона взагалі на вершині своєї категорії.

Про відтік гравців висловився в соцмережі X один із розробників гри під нікнеймом Bucky.

«У травні 2023 року я був переконаний, що Palworld може подолати позначку в 50 000 гравців. Все, що вище, здавалося недосяжним, і я, звісно, ніколи не очікував, що вона досягне мільйона гравців. Palworld тільки починає свій шлях. Всі наполегливо працюють над виправленням проблем і підготовкою нового контенту та друзів. Дехто з вас, можливо, розважився за останні 3 тижні і вирішив закрити гру. Це нормально», – написав він.

Розробник запевняє, що такий спад гравців не є чимось поганим та з появою нового контенту в грі збільшиться і кількість гравців.