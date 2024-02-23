Справжні автомобільні шанувальники знають компанію Zagato за її дизайн даху з «подвійними бульбашками» над головами водія та пасажира. Проте у своєму новому творінні AGTZ Twin Tail компанія вирішила створити… подвійний хвіст!

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Адже історія появи AGTZ Twin Tail поринає в 1960-і роки, коли реально існував автомобіль, який мав два варіанти задньої частини кузова. Йдеться про гоночне купе Alpine A220, що спочатку будувалося для перегонів Ле-Ман, де важлива аеродинаміка – тому зазвичай такі автомобілі отримують «довгий хвіст». Проте з часом спортивне купе вирішили перепрофілювати під інші перегони, які вимагали зменшення довжини: так Alpine A220 позбувся 30-сантиметрового «хвоста».

Новий автомобіль AGTZ Twin Tail наслідує цю дивну легенду. Причому наслідує, починаючи вже з основи – у вигляді сучасного купе Alpine A110. Однак перелік змін, виконаних компанією Zagato, й справді вражає. Купе AGTZ Twin Tail фактично отримало новий кузов: фари та «ніс», лінія вікон та даху, колісні диски. Та звісно – оригінальний видовжений хвіст, що може зніматися.

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В описі купе AGTZ Twin Tail багато цікавого про дизайн та легенду 1960-х років, проте жодного разу не згадуються технічні зміни. Тому можемо припустити, що автомобіль AGTZ Twin Tail має незмінну техніку сучасного Alpine A110: бензиновий 1,8-літровий турбодвигун (250-300 к.с. залежно від версії), роботизована 7-ступенева трансмісія, задній привод.

Обсяги виробництва автомобіля AGTZ Twin Tail відповідають його ексклюзивному статусу – заплановано лише 19 екземплярів. Ціна теж відповідна – від 650 тисяч євро.