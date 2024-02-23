Google у 2023 році продала близько 10 мільйонів пристроїв Pixel. Про це пише 9to5Google з посиланням на Nikkei.

Серед проданих смартфонів найпопулярнішими були Pixel 7 та 7 Pro. Вони становили левову частку від усіх проданих смартфонів компанії.

Серед інших популярних за рік смартфонів – Pixel 6a у першій половині року та 7a у другій. Крім того, у продажі також входять Fold та 8 і 8 Pro, однак точні цифри щодо цих моделей невідомі.

Раніше також повідомлялось, що Google планує запустити виробництво смартфонів в Індії, а також що у 2024 році у компанії є ціль продати ще 10 мільйонів пристроїв.

Передбачається, що компанія підготує виробничі лінії для смартфонів Pixel 8 Pro протягом найближчих тижнів і почне виробництво у квітні-червні.