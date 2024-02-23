Google планує наступного кварталу розпочати виробництво смартфонів Pixel в Індії. Компанія вже звернулася щодо цього до постачальників. Про це пише Reuters із посиланням на Nikkei.

Компанія вдається до цих заходів у межах намірів відвантажити 10 млн телефонів Pixel цього року.

Минулого жовтня Google заявила, що почне виробництво смартфонів в Індії, а її флагманський смартфон Pixel 8 буде доступний там у 2024 році. Все тому, що Google зосереджується на ключовому зростаючому ринку.

Наміри Google допоможуть техногіганту диверсифікувати свій ланцюжок поставок подалі від Китаю. Компанія підготує виробничі лінії для смартфонів Pixel 8 Pro протягом найближчих тижнів і почне виробництво у квітні-червні.

Наразі невідомо, скільки саме апаратів Google планує виробляти в Індії. Також поки не оголошується, чи будуть ці телефони продаватися в країні або йти на експорт.

Нагадаємо, що місяць тому стало відомо, що смартфони Google Pixel 8 та 8 Pro отримали новий колір, функції та термометр для тіла.