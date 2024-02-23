Управління з продовольства та медикаментів (Food and Drug Administration, FDA) США застерігає людей від використання розумних годинників та кілець, які позиціонують як інвазивні датчики рівня цукру в крові. Про це пише Engadget.

«FDA не дозволило, не схвалило і не затвердило жодного розумного годинника або розумного кільця, які призначені для самостійного вимірювання або оцінки рівня глюкози в крові», – йдеться в повідомленні управління.

З огляду на це, у FDA закликають споживачів, пацієнтів та осіб, які здійснюють догляд за ними, триматися подалі від таких пристроїв.

Неінвазивний моніторинг рівня цукру в крові наразі неможливий на жодному споживчому пристрої. Однак поява розумного годинника або кільця для визначення рівню цукру в крові без пошкодження шкіри стала б великим досягненням у медицині.

Як відомо, Apple працює над неінвазивним підходом приблизно з 2010 року. Проте до появи продукту – ще багато років. Можливість розробки цікавить не лише виробника iPhone. Недавно повідомлялося, що цією темою зацікавилися в Samsung Electronics.