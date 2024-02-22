На Nintendo Direct: Partner Showcase показали оновлене видання Shin Megami Tensei 5 Vengeance. П’ята основна частина гігантської серії Shin Megami Tensei із безліччю спін-оффів – одним із яких колись була Persona, яка своєю популярністю затьмарила основну серію – вийшла ексклюзивно для Nintendo Switch у 2021 році.

А тепер SMT 5 отримує нове видання під назвою Shin Megami Tensei 5: Vengeance. Воно має нову головну історію, що розвивається паралельно з оригінальною, значні зміни в бойовій системі. Але оновлена версія тепер буде доступна 21 червня на всіх актуальних платформах, тобто PC, Playstation 4/5, Xbox Series, ну і, звісно, Nintendo Switch.

Дія гри розгортається у двох паралельних версіях Токіо – приреченій на загибель, де ангели та демони постійно з’ясовують відносини, та відносно нормальній, де відбуватиметься більшість сюжетних подій.

Фанати ігор від Atlus, ймовірно, не здивовані цій новині. Розробник вже не вперше перевидає свої ігри з масштабними оновленнями, покращеннями бойової системи та навіть переписаними сценаріями. Так сталося з Persona 3, яка спочатку отримала доповнення FES, з яким гра отримала епілог довжиною до 30 годин, а потім перевидана для PSP з новим ігровим персонажем для повторного проходження. Ну і, звісно, ремейк Persona 3 Reload, який став рекордним четвертим перезапуском гри.

Persona 4 через 3 роки після виходу отримала масштабне доповнення Golden. Catherine отримала Catherine Full Body, Persona 5 – Persona 5 Royal.