Студія Atlus поділилася у соціальних мережах чудовими новинами, їх остання гра – Persona 3 Reload, – продалася тиражем в 1 мільйон копій за перший тиждень з релізу.

Це найшвидше продавана гра від Atlus. До виходу Reload, серія Persona 3 з 2006 року розійшлася накладом у 2,5 мільйона копій, це включно з версіями Portable та ритм грою Persona 3: Dancing Moon Night.

Persona 3 Reload sold 1,000,000 copies worldwide within its first week, becoming the fastest selling game in ATLUS history! 🎉

A huge thank you to our community for your incredible support! We look forward to breaking more records with you. 💙 pic.twitter.com/C2abDAwCDs

— Official ATLUS West (@Atlus_West) February 8, 2024