Tinder запроваджує нові попередження для користувачів, якщо вони поводяться нешанобливо та мають покращити свою поведінку. Про це повідомляє TechCrunch.

Протягом найближчих тижнів оновлення запустять по всьому світу. Вони будуть націлені на основну демографічну групу додатка – користувачів у віці 18-25 років.

За інформацією Tinder, попередження ділитимуться на три категорії: ідентичність, повага та інклюзивність. Вони, зокрема спрямовані на боротьбу з такою поведінкою, як домагання та видавання себе за іншу особу.

Якщо користувач порушує правила спільноти, команда Tinder надсилає повідомлення, в якому вказує на неналежну поведінку і дає йому шанс виправити свої дії. В разі повторного порушення профіль користувача можуть видалити.

«Ці попередження покликані забезпечити прозорість та попередити користувачів, коли вони не дотримуються прийнятної та шанобливої поведінки», – пояснила віце-президента Tinder із питань довіри та безпеки Ніколь Блюменфельд.

До слова, минулої осені стало відомо, що Tinder вводить нову функцію, яка дасть змогу вашим друзям та сім’ї обирати для вас пару. За допомогою Matchmaker користувачі зможуть запрошувати своїх близьких, аби ті змогли порадити їм потенційну пару.