Один з інженерів Tesla, який працював над Cybertruck, прокоментував ситуацію щодо іржі на авто, які довго перебувають під дощем. На це скаржилися деякі власники новинки. Про це пише Business Insider.

Інженер Вес Моррілл пояснив все у своєму пості на платформі X. Він написав, що питання – не в нержавіючій сталі, на якій з’являється корозія. Оранжеві плями на авто він пов’язав із поверхневим забрудненням, яке можна видалити.

Good myth busting. Stainless is reactive and free iron that sits on it will rust. It's surface contamination only and can be cleaned off easily. Bar Keeper's Friend used here works well, citrisurf77 can also loosen the deposit and simply wipe it off. If anything stubborn use a… https://t.co/HD3Xeo0inH

— Wes (@wmorrill3) February 16, 2024