Деякі власники Tesla Cybertruck скаржаться, що авто починає іржавіти, якщо довго перебуває під дощем. При цьому Ілон Маск стверджував, що корпус машини створений із «надтвердої нержавіючої сталі», а скло – з «прозорого металу», які є «буквально куленепробивними».

Як повідомляє The Register, користувач під ніком Raxar написав на форумі власників Cybertruck, що йому одразу розповіли про те, що під дощем на авто з’являються сліди іржі.

«Сьогодні забрав свій Cybertruck. Консуальтант особливо зазначив, що на авто під час дощу з’являються помаранчеві сліди іржі, і що транспортний засіб потрібно полірувати. Я чув історію про те, що ніколи не виїжджайте на Delorean під дощ, але я просто ніколи нічого не читав про іржу та Cybertruck», – написав користувач.

Пізніше він також поділився фотографіями після того, як помив автомобіль після двох днів поїздок в дощ.

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Інший власник Tesla Cybertruck також написав, що в документації автомобіля вказано, що він не має прозорого покриття – зовнішнього шару прозорої фарби, який служить захисним бар’єром та запобігає пошкодженню кольорового шару фарби.