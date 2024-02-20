В Японії розробили перший у світі дерев’яний супутник. Він має назву LignoSat, повідомляє The Guardian.

Зонд зробили японські вчені з деревини магнолії. Було обрано саме це дерево, тому що магнолія найкраще себе показала в тестах, що проводилися на МКС. Підготовка до запуску вже завершується, супутник буде запущений на орбіту американською ракетою вже влітку.

Сучасні супутники не залишаються на орбіті вічно, вони повертаються на Землю та згорають у верхніх шарах атмосфери. Від цього в атмосфері накопичуються мікрочастинки алюмінію. В довгостроковій перспективі це може негативно вплинути на довкілля.

Щоб розв’язувати цю проблему, дослідники започаткували проєкт з оцінки типів деревини, щоб визначити, наскільки добре вони можуть витримати суворі умови космічних запусків і тривалих польотів на орбіті навколо Землі. Перші випробування були проведені в лабораторіях, що відтворювали умови космосу. Виявилося, що зразки деревини не зазнали помітних змін у масі, ознак розкладання чи пошкодження.

Після цього зразки були відправлені на МКС, де вони піддавалися випробуванням впливу протягом майже року, перш ніж були повернуті на Землю. І знову на них не було помітно жодних ознак пошкоджень, що пояснюється тим, що в космосі немає кисню, який міг би спричинити загоряння деревини, і немає живих істот, які могли б спричинити її гниття.

Одна з місій супутника – вимірювати деформацію дерев’яних конструкцій у космосі. Деревина міцна і стабільна в одному напрямку, але може бути схильна до зміни розмірів і розтріскування в іншому напрямку.

На сьогодні, остаточне рішення щодо ракети-носія ще не ухвалено, і зараз вибір звузився до польоту цього літа на кораблі постачання Orbital Sciences Cygnus до МКС або аналогічної місії SpaceX Dragon трохи пізніше в цьому році. Очікується, що зонд працюватиме в космосі щонайменше шість місяців, перш ніж увійде у верхні шари атмосфери.