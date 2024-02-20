Nintendo 21 лютого о 16:00 за київським часом проведе свій перший цього року Direct Partner Showcase – 25-хвилинну онлайн презентацію. Цього разу захід буде присвячений іграм від партнерів – сторонніх видавців та розробників.

Варто очікувати ті самі чотири гри від Xbox на інших платформах. Інсайдери повідомляють, що це мають бути Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves та Pentiment.

Враховуючи акцент на сторонніх розробниках, фанатам Metroid (яким є автор допису) не варто очікувати Prime 4, анонс якої відбувся аж 7 років тому. Але все ще чекаємо.

Всі ігри, що будуть показані на презентації, вийдуть на Switch в першій половині цього року.