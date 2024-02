Nintendo 21 лютого о 16:00 за київським часом проведе свій перший цього року Direct Partner Showcase – 25-хвилинну онлайн презентацію. Цього разу захід буде присвячений іграм від партнерів – сторонніх видавців та розробників.

Варто очікувати ті самі чотири гри від Xbox на інших платформах. Інсайдери повідомляють, що це мають бути Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves та Pentiment.

Враховуючи акцент на сторонніх розробниках, фанатам Metroid (яким є автор допису) не варто очікувати Prime 4, анонс якої відбувся аж 7 років тому. Але все ще чекаємо.

Всі ігри, що будуть показані на презентації, вийдуть на Switch в першій половині цього року.

A #NintendoDirect: Partner Showcase is coming! Watch on-demand via YouTube on 2/21 at 6am PT for around 25 mins of info focused on #NintendoSwitch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners.

Stay tuned here: https://t.co/ZIAs64iWbK pic.twitter.com/CTrAC02G4d

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 19, 2024