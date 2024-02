Напередодні початку голосування 96-ї Academy Awards Netflix виклала повний анімаційний фільм Nimona на Youtube. Покваптеся подивитися, за тиждень стрічку приберуть, а це дійсно один з найкращих фільмів 2023 року.

Нагадаємо, Nimona розповідає історію дівчинки-перевертня та лицаря, якого усі вважають злодієм у футуристичному світі. Ця дуже зворушлива історія про дружбу, зраду, прийняття інших, які не схожих з тобою, створена на базі однойменному коміксу Ен Ді Стівенсона. До речі, оригінальний комікс має невдовзі вийти в українському перекладі.

У рамках 96-ї Academy Awards Nimona претендує на приз в номінації кращій анімаційний фільм, де вона змагається з такими стрічками як The Boy and the Heron, Elemental, Robot Dreams та Spider-Man: Across the Spider-Verse. Відразу два редактори «Межі» назвали Nimona кращим анімаційним фільмом 2023 р.

Зверніть увагу, на Youtube у Nimona є лише англійська озвучка та субтитри, тоді як на Netflix присутні також українські голоси та текст.