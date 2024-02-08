Apple продовжує працювати над складаним iPhone і зараз у компанії є «щонайменше два» прототипи горизонтально складаних смартфонів на кшталт Samsung Galaxy Flip. Про це пише The Verge.

Попри роботу над прототипами, у масове виробництво вони ймовірно не потраплять до 2026-2027 року. Як повідомляється, компанія хоче зробити смартфон із екраном ззовні, однак в інженерів виникають проблеми з дизайном, оскільки пристрій легко ламається.

Одним із ключових моментів, який компанія хоче втілити у складаних смартфонах, є їхня товщина. Вона має бути такою ж, як і в звичайних iPhone, але тут також виникають складності з тим, щоб вмістити в такий пристрій акумулятор та компоненти дисплея.

Також повідомляється, що Apple розробляє прототип складаного iPad, який за розмірами має бути схожим на iPad Mini та мати 8 дюймовий екран. Зараз інженери намагаються зменшити складку в центрі дисплея та створити шарнір, який дозволить дисплею бути рівним у розкладеному стані.

Останні звіти від аналітиків натякали на те, що компанія може почати виробництво складаного 7 чи 8 дюймового пристрою у 2026-2027 роках.