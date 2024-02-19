Deep Rock Galactic – це кооперативний шутер про космічних гномів-рудокопів з процедурно-згенерованими локаціями та ордами інопланетних монстрів. Гра є дебютним проєктом данської студії Ghost Ship Games. Вона продалася накладом у 8 млн копій лише під час раннього доступу в Steam.

Директор Ghost Ship Games Сорен Лундгаард (Søren Lundgaard) повідомив NME, що до студії зверталися щодо телесеріалу по Deep Rock Galactic. І тут розмірковують над цією ідеєю.

«Ми думаємо про екранізацію, та й до нас зверталися. Це, безумовно, перспективно, але ми не можемо зробити все одразу. Ми звісно могли б просто віддати права і чекати резульат, але ми вважаємо, що це не наш шлях», – зауважив він.

Студія зараз працює одразу над двома новими іграми:

Deep Rock Galactic: Survivor – той же самий Deep Rock Galactic, але за правилами Vampire Survivors. Гра вже доступна в Steam в ранньому доступі.

SpellRogue – картковий roguelike у фентезійному світі. Особливістю, яка вирізняє гру від конкурентів у жанрі, є необхідність щоразу кидати 1d6 кубик, який вирішує ефективність кожного вашого ходу. Гра також перебуває в ранньому доступі Steam.