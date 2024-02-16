Samsung готує оновлення для Galaxy S24. Воно планується вже цього місяця. Про це пише Android Authority.

Зазвичай компанії випускають оновлення до нової серії своїх телефонів в найкоротші терміни, щоб виправити першу хвилю проблем та баґів, але не у випадку Galaxy S24.

З моменту старту продаж минуло вже достатньо часу, та лише зараз компанія оголосила про підготовку оновлення та висвітлила деякі зі змін.

Зазвичай Samsung не анонсує оновлення, якщо це не глобальне оновлення інтерфейсу One UI, тому цей анонс привертає увагу. Як анонсують у Samsung, наступне оновлення для серії Galaxy S24 принесе повзунок «Яскравість» (Vividness) в додаткових налаштуваннях дисплея.

Дисплей Galaxy S24 відображає кольори більш натуралістично, але деякі користувачі вважають його тьмяним, особливо в порівнянні з попередніми флагманами Samsung. Наявність повзунка регулювання яскравості має задовольнити обидві групи користувачів.

Крім того, оновлення міститиме кілька поліпшень камери, включаючи покращення зуму, портретного режиму, нічного режиму, можливостей відеозйомки на задню камеру та багато іншого.

Конкретні зміни в анонсі не згадуються, але користувачі критикували камеру Galaxy S24, відмічаючи такі проблеми, як затримка спуску затвору, розмиття в русі та зсув зображення, були доволі поширеними.