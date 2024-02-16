Microsoft виправила баг, через який Edge функціонував некоректно. Через помилку її браузер імпортував дані та вкладки з Chrome без відповідної згоди користувача. Про це пише The Verge.

Компанія розібралася з цим багом у новому оновленні Microsoft Edge. У цьому контексті компанія пояснила, що в Edge є функція, яка імпортує дані з інших браузерів під час кожного запуску браузера від Microsoft – але робить це за згодою користувачів.

Компанія додала, що ця функція могла працювати некоректно. Але цю ситуацію вже виправлено.

Цей баг нещодавно помітив один з авторів The Verge. Він повідомив, що після одного з оновлень Windows та перезапуску комп’ютера Edge автоматично запустився, і в браузері вже були відкриті ті ж вклади, які автор мав у Chrome.

Тоді він також перевірив налаштування в Edge, які відповідають за імпорт вкладок та даних з інших браузерів, й ця функція була вимкнена.