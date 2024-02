Microsoft дуже хочуть, аби ви використовували Microsoft Edge. Їх бажання настільки сильне, що вони без згоди користувачів імпортують дані з інших браузерів в Microsoft Edge.

Як помітив автор The Verge, Том Уоррен, після одного з останніх оновлень Windows та перезапуску комп’ютера, Edge автоматично запустився й в браузері вже були відкриті всі ті ж вклади, які Том мав у Chrome.

За його словами, він також перевірив налаштування в Edge, які відповідають за імпорт вкладок та даних з інших браузерів, й ця функція була вимкнена.

Таку ж проблему він зустрів на ноутбуці, де також встановив останнє оновлення й Edge так само відкрився автоматично з усіма вкладками з інших браузерів. На інших комп’ютерах Тому не вдалось відтворити цю проблему, але й без нього чимало користувачів в соціальних мережах повідомляли про схожі наслідки оновлення.

Користувач Zach Edwards у Твіттері відповів Тому про свої знахідки. Він перевстановив Windows й натрапив на налаштування, які синхронізують інформацію з Chrome в Microsoft Edge. Крім того, він також знайшов підтвердження того, що Microsoft збирають ці дані, якщо ви залогінлись та ввімкнули функцію синхронізації.

this post bothered me for days so I reinstalled Windows ++ confirmed that there's an obscure setting to sync Chrome data into Edge (+ it's shared to MSFT if you're signed-in & sync your browsing data) — to turn it off, open Edge then: edge://settings/profiles/importBrowsingData pic.twitter.com/SiBmDsD8oT

— Zach Edwards 🔗infosec.exchange/@thezedwards (@thezedwards) January 26, 2024