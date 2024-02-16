Apple планує запустити інструмент на основі штучного інтелекту для кодування в Xcode. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що ШІ-інструмент працюватиме подібно до GitHub Copilot від Microsoft. Він зможе завершувати рядки та блоки коду на основі перших частин коду, який вводить розробник.

Apple може включити цю функцію у своє програмне забезпечення для кодування Xcode вже цього року.

Крім цього, Apple планує й інші функції на основі штучного інтелекту у своїх продуктах. Приміром, компанія може додати можливість автоматично створювати плейлисти Apple Music і слайд-шоу в Keynote.

До слова, недавно Apple представила модель штучного інтелекту MGIE для обробки зображень. Для цього користувачам треба описати бажані зміни простою мовою.

MGIE дозоляє обрізати, змінювати розмір, перевертати та додавати фільтри до зображень за допомогою текстових підказок. Також модель можна використовувати, щоб додати на зображення певні об’єкти, змінити їхню форму або зробити яскравішими.