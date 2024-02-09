Apple представила модель штучного інтелекту MGIE для обробки зображень. Для цього користувачам треба описати бажані зміни простою мовою. Про це пише The Verge.

Назва моделі розшифровується як MLLM-Guided Image Editing. Компанія працювала над цим проєктом разом із Каліфорнійським університетом у Санта-Барбарі.

MGIE дозоляє обрізати, змінювати розмір, перевертати та додавати фільтри до зображень за допомогою текстових підказок. Також модель можна використовувати, щоб додати на зображення певні об’єкти, змінити їхню форму або зробити яскравішими.

Під час роботи модель спершу вчиться інтерпретувати підказки користувача, а потім «уявляє», яким буде редагування. Apple показала на кількох прикладах, наскільки ефективна MGIE.

Наприклад, в одному з випадків модель попросили зробити піцу на зображенні більш здоровою. Після цієї підказки MGIE додала до пепероні овочеву начинку.

Недавно повідомлялося, що Google запускає новий інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він називається ImageFX та базується на моделі Imagen 2.