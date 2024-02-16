Remedy Entertainment поділилися подробицями продажів Alan Wake 2. Станом на початок лютого гра розійшлася накладом в 1,3 млн копій.

Зважаючи на це, Alan Wake 2 стала грою Remedy, яка продається найшвидше. За перші два місяці було продано на 50% більше копій і втричі більше цифрових копій Alan Wake 2, ніж Control за перші чотири місяці.

Компанія також розповіла, що після релізу у 2019 році Control розійшлася накладом у понад 4 мільйони копій та заробила близько €100 млн.

«Ми задоволені початком продажів Alan Wake 2. Ціна також залишилася на високому рівні, а гра вже окупила значну частину витрат на розробку та маркетинг. Ми продовжуватимемо розвивати гру, щоб обслуговувати шанувальників і залучати нових гравців, і очікуємо, що гра буде й надалі добре продаватися», – прокоментував генеральний директор Remedy Теро Віртала.

Гра вийшла 27 жовтня минулого року й отримала масу позитивних відгуків як від гравців, так і від критиків. На The Game Awards вона отримала нагороди за найкращу художню режисуру, найкращу оповідь та найкращу ігрова режисура. Також Alan Wake 2 неодноразово була номінована на Гру року на різних ігрових церемоніях.